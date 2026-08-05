תושב טירה בן 57 נורה למוות הערב (רביעי) בטייבה. שוטרי תחנת טייבה נמצאים במקום והחלו בחקירת הנסיבותף לרבות באיסוף ראיות ובידוד הזירה, לצד מצוד אחר החשודים במעשה. האירוע ככל הנראה על רקע סכסוך דמים מתמשך.

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מדוברות מד"א נמסר: בשעה 21:09 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על גבר שנפגע באירוע אלימות בטייבה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר בן 57 עם פציעות חודרות וללא סימני חיים וקובעים את מותו במקום".

פראמדיק מד"א יונס חאג' יחיא וחובש רפואת חירום במד"א עדי פיומי סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בגבר בן 57 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מפציעות חודרות בגופו, ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעתו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".