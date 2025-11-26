"הלוואי והיית גיי, היית גר אצלי": הקלטות דורון מדלי נחשפות

ההתכתבויות בין היוצר המוזיקלי דורון מדלי, לצעיר הפלסטיני שאותו על פי החשד הטריד מינית, נחשפו הערב (רביעי) במהדורה המרכזית, ומהן עולה כי היוצר פנה לצעיר, שהיה במצוקה לאחר שנידון למוות בשטחי הרשות הפלסטינית ושהה בישראל שלא כדין, עם הצעות מיניות ואף כספיות, הציע לו לבוא אליו הביתה וכתב בין היתר: "מה לא בא לך איזו מצ**ה מהחלומות?".

בשיחה אחת עולה כי מדלי כתב לצעיר: "הייתי שולח מונית שתביא אותך אליי והיינו משתוללים וחוגגים". עוד מתפרסם כי בשיחות עולות פניות ישירות יותר, כשבין היתר כתב מדלי לכאורה: "הלוואי והיית גיי, הייתי מוצץ לך את ה*** כל היום אני אפילו מוכן לשלם לך כסף בשביל זה ובשביל להנות איתך".

היוצר המוזיקלי הוסיף ושלח הודעות לצעיר הפלסטיני: "אתה הגבר הכי יפה שפגשתי, כמה כסף הציעו לך הכי הרבה? איך בא לי אורגיה עם גברים ערבים - זה החלום שלי". אז, כעבור כחצי שעה, מבקש ממנו למחוק את המסרים ששלח. "אתה יכול למחוק את כל השיחה שלנו בווטסאפ? עדיף שזה יהיה מחוק", כתב.

כאמור, דורון מדלי עומד בפני תביעה על סך 400 אלף שקל מצעיר פלסטיני הטוען כי היוצר המוזיקלי תקף אותו מינית, ובתמורה לכך הציע לו כסף וסמים.