נער נוסף, כבן 15, נעצר היום (שלישי) בחשד למעורבות ברצח ימנו זלקה בערב יום העצמאות. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי את גרסת הקטין שמודה בתקיפה - זאת כאשר החשוד המרכזי ממשיך שלא לשתף פעולה עם החוקרים, ושומר על זכות השתיקה, והחשודים נוספים רק מנסים להרחיק את עצמם.

"הגעתי למקום עם חבר וכמה בנות. יצאנו, התזנו ספריי שלג ואז הלכתי לפיצרייה לשטוף את העיניים. בדרך היה הבלגן, אז עצרתי לראות מה קורה שם. היה בלגן בין ימנו לעוד מישהו ואז הוא (זלקה) אמר 'אני לא שם עליכם זין'", סיפר הנער.

עוד הוסיף: "אני התעצבנתי מזה שהוא אמר לו שהוא לא שם עלינו זין ובעטתי בו. הוא ניסה לברוח ואני רדפתי אחריו ואז הוא תפס אותי ביחד עם חבר שלו ונתן לי מכות. רק כשסובבתי את הראש מישהו קפץ וראיתי כתם דם על הרצפה".

עורך הדין אריאל עטרי, סנגורו של החשוד, מסר בתגובה: "משטרת ישראל מנסה לקשור את מרשי לרצח שאליו אין לו קשר. למרבה המזל והכאב האירוע מוסרט כולו וניתן לראות בו מי זכאי ומי אשם, מי השתתף בקטטה ומי דקר. מרשי הזמן למקום ואין לו כל קשר לדוקר. הצבעתי בדיון על הצורך באבחנה זו ובית המשפט קיבל את בקשתי ודחה את בקשת המשטרה להאריך את המעצר בשמונה ימים והסתפק בהארכת המעצר עד יום חמישי השבוע, בלבד".