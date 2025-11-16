נוכל הטינדר על המעצר: "המקום הכי קשה שהייתי בו בחיי"

סיימון לבייב, "נוכל הטינדר", התראיין הערב (ראשון) לראשונה לאחר שחרורו מהכלא בגאורגיה ל"מדד גלבוע". סיימון, סיפר על תקופת שהותו כ"קשה מאוד, התנאים הכי קשים שראיתי", ופירט כי שהה בתא לצד שישה בני אדם, בהם אחד מעיראק ואחד מתימן. "חות'ים אמיתיים", אמר.

לבייב סיפר על רגעי מעצרו בשנת 2017: "טסתי למדינה, ואיך שנחתתי בשדה התעופה לבקרית גבול קפץ משהו במחשב. קראו לי לצד ובדקו אותי לכמה שעות - ואז נעצרתי". סיימון, שישב בכלא 10 שבועות, נעצר לאחר שגרמניה הגישה בקשת מעצר נגדו, וטען כי הוא "לא יודע על מה" ישב בכלא. "הייתי מנותק קשר, המשפחה שלי יצרה קשר עם עורך הדין שלי - תוך 3 שבועות מרגע זה השתחררתי".