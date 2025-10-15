באמצע יום לימודים: שומר בבית ספר בגליל נרצח ביריות
הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בחקירה • תחילה, השומר פונה מהזירה במצב אנוש, אולם מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו ומותו נקבע לאחר כשעה
אירוע חריג בגליל: שומר בבית ספר בכפר יאסיף נרצח הבוקר (רביעי) ביריות. הרקע לאירוע הינו פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. אדם נוסף נפצע באורח בינוני.
תחילה השומר פונה מהזירה במצב אנוש, אולם מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו ומותו נקבע לאחר שעה. שוטרי גליל מערבי שהגיעו למקום הקימו מחסומים ומבצעים סריקות נרחבות לאיתור חשודים במסגרת החקירה שנפתחה.
