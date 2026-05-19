פרץ לחדר בית מלון בים המלח - וברח עם האשראי | תיעוד

כתב אישום הוגש היום (שלישי) נגד תושב ראשון לציון בשנות ה-40 לחייו, בגין פריצה לחדר בבית מלון בים המלח וגניבת רכוש וכרטיסי אשראי - ושימוש בהם.

על פי כתב האישום, בתאריך 25 באפריל בעת שהמתלוננת ובעלה שהו בבית מלון באזור ים המלח, ניצל הנאשם את היעדרותם מחדרם, התחזה לקרוב משפחתם בפני עובד במקום וקיבל לידיו את מפתח החדר במרמה. בהמשך נכנס לחדר וגנב רכוש אישי, מסמכים וכרטיסי אשראי.

עוד עולה כי לאחר הגניבה ביצע הנאשם מספר עסקאות בבתי עסק שונים באזור ים המלח באמצעות כרטיסי האשראי שנגנבו, וכן ניסה לבצע עסקאות נוספות אשר סורבו.

חוקרי תחנת ערד פתחו בחקירה מיידית, ביצעו פעולות חקירה ואיסוף ממצאים אשר הובילו לאיתור החשוד ולעצירתו עוד באותו הלילה, כאשר חלק מהרכוש הגנוב וכרטיסי האשראי נתפסו ברשותו.

עם סיום החקירה, הגישה שלוחת תביעות פלילי רותם נגד הנאשם בשנות ה-40 לחייו כתב אישום לבית משפט השלום בבאר שבע, המייחס לו עבירות של התפרצות למקום מגורים לבצע עבירה, נטילה והחזקה של רכיב חיוני באמצעי תשלום ושימוש באמצעי תשלום שלא כדין.

קצינת חקירות תחנת ערד, חן אוקנין, מסרה: "חוקרי תחנת ערד פעלו במהירות מרגע קבלת הדיווח, תוך ביצוע פעולות חקירה מקצועיות שהובילו לאיתור החשוד, מעצרו וגיבוש תשתית ראייתית משמעותית נגדו. שוטרי תחנת ערד ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות רכוש ופגיעה בתחושת הביטחון של הציבור".