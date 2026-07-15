ימים ספורים לאחר שנפגש עם מפקדת תחנת משטרה במסגרת תפקידו הציבורי, נעצר חבר מועצת אבו גוש, אמג'אד עותמאן, בכביש 1. על פי כתב האישום, עותמאן וקרוב משפחתו הבריחו ארבעה שוהים בלתי חוקיים, העסיקו אותם והלינו אותם בנכס בבעלותו. כעת המשטרה מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים.

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בפעילות של שוטרי ובלשי תחנת הראל במחוז ירושלים לפני כשבועיים, נעצר רכב לבדיקה בכביש 1, סמוך למחלף נווה אילן. בתוך הרכב אותרו ארבעה תושבי שטחים השוהים בישראל שלא כדין.

זהות הנהג והנוסע שלצידו הפתיעה את החוקרים: אמג'אד עותמאן (33), המכהן כחבר מועצת אבו גוש ובעלים של חברה העוסקת בסלילת כבישים. עותמאן נאשם כעת, יחד עם בן דודו אף הוא תושב אבו גוש, בהברחת ארבעת השב"חים לישראל ובהלנתם בנכס שבבעלותו.

מכתב האישום עולה כי השניים הסיעו את השב"חים מאזור באר שבע אל היישוב, והעסיקו אותם במשך תקופה בתמורה לשכר יומי של 400–500 שקלים. בנוסף, עותמאן הלין אותם בדירה שמתחת לביתו באבו גוש, עד למעצרם לפני כשבועיים במהלך הנסיעה בכביש 1.

ל-i24NEWS נודע כי ימים ספורים לפני מעצרו, נפגש עותמאן - במסגרת תפקידו כחבר מועצה וביחד עם ראש מועצת אבו גוש – עם מפקדת תחנת הראל במחוז ירושלים. פגישה זו נועדה לעסוק בשמירת החוק והסדר ובשיתוף הפעולה בין המועצה והתושבים לבין המשטרה.

לצד כתב האישום, המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים: ״נבחר ציבור אמור לשמש דוגמה אישית בשמירה על שלטון החוק וכיבודו, ולא לבצע עבירות או להפר את החוק. חלף זאת, הוא בחר במשך תקופה ממושכת להפר באופן שיטתי את הוראות חוק הכניסה לישראל. יש בכך כדי להעצים את חומרת מעשיו, את המסוכנות הנשקפת ממנו ואת הפגיעה באמון הציבור".