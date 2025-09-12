נורה על הקורקינט: כתב אישום נגד החשודים ברצח דניאל אסלן

מומלצים -

המשטרה הודיעה הבוקר (שישי) כי סיימה את חקירת רצח דניאל אסלן ז"ל, לוחם משוחרר מכפיר בן 22 ממושב כפר חיטים שבגליל התחתון, שנורה למוות בחודש יוני בטבריה.

בתום חקירה, פוענח הרצח והוגש כתב אישום נגד שלושה תושבי טבריה - אליאב אלמלח (27) ומיכאל קורולופ (32) באשמת רצח באדישות, וכנגד משה עמוס (42) באשמת הצתה - בחשד למעורבות במעשה. על פי המשטרה, מחומר החקירה עלה כי שלושת הנאשמים נסעו ברכב, זיהו את אסלן כשהוא רוכב על קורקינט, רדפו אחריו עד לבית קרוביו. מאוחר יותר הוא סיפר לנוכחים במקום על המרדף, וכשיצא לבדוק אם הרכב עדיין שם ואז נורה.לאחר החקירה במשטרה מתחזק החשד שמדובר בטעות בזיהוי.

דוברות המשטרה

יום לאחר האירוע הגיע אחד מהנאשמים ברצח אל חשוד עימו יש לו היכרות וביקש ממנו לשרוף את הרכב המעורב בתמורה לסכום של 5000 שקלים ובהתאם לבקשתו יצא החשוד למשימה והצית את הרכב בעזרת חומר דליק.

ניצב משנה אייל הררי- מפקד היחידה המרכזית במחוז צפון: "אנחנו נמצאים בסיומה של חקירת אירוע רצח קשה מאוד של המנוח דניאל אסלן שהתרחשה במסיבת יום הולדת בעיר טבריה אצל קרובי משפחתו. פקד המחוז הצפוני, ניצב מאיר אליהו, הטיל את החקירה על היחידה המרכזית של מחוז צפון ובתום חקירה סמוייה של כחודשיים שם אוספנו ראיות תוך שאני משתמשים בכל האמצעים העומדים ברשות משטרת ישראל הצלחנו להתחקות אחר העבריינים.

"ביום 27/07 פתחנו בחקירה גלויה עצרנו את החשודים ובתום חקירה מורכבת ומסועפת שארכה מעל ארבעים ימים, תוך פנייה ליועץ הממשלתי בממשלה ובלווי פרקליטות מחוז צפון ופרקליטות המדינה אנו מסיימים את החקירה עם פענוח האירוע והגשת כתב אישום חמור כנגד הרוצחים. אנו נפעל כנגד רוצחים, נפענח מקרי רצח, כדי להביא את העבריינים מאחר סורג ובריח".