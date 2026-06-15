אחרי התיעוד שחולל סערה: אייל ברקוביץ' נחקר באזהרה במשטרה

לאחר שבשבוע שעבר נחקר פעיל הימין מרדכי דוד על רקע העימות המתועד עם כדורגלן העבר והפרשן, אייל ברקוביץ', היום (שני) הגיע תורו של ברקוביץ' להיחקר באזהרה. הרקע לחקירה הוא סרטון שבו נראה ברקוביץ' לוחץ על דוושת הגז בזמן שדוד רוכן על מכסה המנוע של רכבו במטרה לחסום אותו.

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בתום חקירתו של דוד בשבוע שעבר הוא שוחרר בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מברקוביץ' למשך 15 יום. מהמשטרה נמסר: "חוקרי תחנת גלילות זימנו לחקירה שני מעורבים בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות בתחילת השבוע, בו עלה חשד לחסימת רכב ונהיגה פרועה תוך סיכון חיי אדם. אחד המעורבים, תושב בני ברק בשנות ה-20 לחייו, נחקר היום תחת אזהרה בתחנת המשטרה בחשד לעבירות של פגיעה בפרטיות, מטרד לציבור והתנהגות פרועה במקום ציבורי. בתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים והחקירה נמשכת".

לפי סעיף 27א'

במקביל, מרדכי דוד עוכב שוב לחקירה, לאחר שחסם את לוסי אהריש ובעלה צחי הלוי ביציאה מבית המשפט. כזכור, אתמול לי עייש פרסמה לראשונה כי הדס קליין, עדת התביעה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישה תלונה במשטרה נגד דוד על רקע אירוע שבו הוא תועד כשהוא רודף אחריה ברחובות תל אביב וצועק לעברה. לפי עדויות שהגיעו לידי i24NEWS, דוד גם ניסה להתקרב אליה פיזית במהלך האירוע.

דוד כתב בחשבון ה-X שלו לאחר האירוע: "הנבלות כבר התחילו להריץ את השקר הממוצא שתקפתי את הדס קליין ודחפתי אותה ושקיללתי אותה ואת חבריה, הם שוכחים שאצלי הכל מצולם מהצד, ורואים איך הם מקללים אותי ואיך באף שלב אני לא נוגע בה. תביעות הדיבה בדרך. הם פרסמו שהיא הולכת להגיש תלונה במשטרה. שתגיש עד מחר. הכל מתועד, לא נגעתי בה".