ישראלי חולץ מקלקיליה לאחר שנכנס כדי לאתר את רכבו שנגנב

כוחות המנהל האזרחי חילצו במהלך הלילה (רביעי) ישראלי שמלב העיר קלקיליה שבשטחי הרשות הפלסטינית. מתחקיר ראשוני עולה כי הוא נכנס רגלית לשטח העיר במטרה לאתר את רכבו, שלטענתו נגנב מספר שעות קודם לכן.

במהלך הלילה התקבל דיווח במנהל האזרחי על ישראלי שנצפה משוטט במרחב העיר קלקיליה שבגזרת חטיבת אפרים, תוך סכנה ממשית לחייו. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור להענקת הגנה מיידית לישראלי, ובמקביל - להעברתו לידי כוח צה״ל בערוצי התיאום. לאחר שנמצא והועבר לידי קציני המנהל האזרחי, הועבר להמשך טיפול וחקירה במשטרת ישראל.

במערכת הביטחון מבקשים להדגיש בפני הציבור כי הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומהווה סכנה מיידית לחיי אדם.

נציין כי בשנה שעברה נורו למוות שני אזרחים ישראלים שנכנסו לקלקיליה. רק בשבוע שעבר צה"ל פתח במבצע רחב היקף לסיכול תשתיות בשומרון, שבמסגרתו בוצעו מאות פשיטות, אותרו אמצעי לחימה רבים ונעצרו עשרות מחבלים.