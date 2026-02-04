נסגר התיק נגד מאמן הכושר מת"א שנחשד באונס מייה שם

התלונה של שורדת השבי מייה שם בחשד לאונס בידי מאמן כושר מתל אביב נסגר היום (רביעי).

כזכור, שם חשפה במאי האחרון בריאיון לחדשות 12 כי היא המתלוננת נגד מאמן הכושר מתל אביב שנעצר בחשד שאנס אותה. בראיון הסבירה מדוע החליטה לא לשתוק עוד. "אני לא זו שצריכה להסתתר. בשבי, במנהרות החמאס ובלי יד, הייתה לי תקווה. פתאום אני באפלה", אמרה.

בנוסף, בריאיון ל-i24NEWS, התייחסה להחלטתה לחשוף כי היא המתלוננת נגד מאמן הכושר של הסלבס. "יש לי חורים בזיכרון, קשה להסביר עד כמה קשה להרגיש ככה ולהיות מטושטשת. הגוף שלי מרגיש שעברתי משהו אבל לא מתחבר לי למודע", סיפרה, "קשה להסביר כמה זה קשה להרגיש ככה. להיות מטושטשת, כשהגוף שלי מדבר והגוף שלי מרגיש שעברתי משהו אבל זה לא מתחבר לי למודע".

הויא הוסיפה: "הייתי באפלה, קשה לי להתרומם מזה. אבל הבנתי בעזרת אנשים טובים שנמצאים איתי ותומכים בי ובזכות המשפחה המהממת שלי שלא אני זאת שצריכה להסתתר. אני הנפגעת פה ומקווה שהקול שלי ייתן כוח גם לנשים אחרות שאולי עברו חוויה דומה לקום ולדבר, זה חשוב לעשות הכל כדי שמי שעושה כאלה דברים ישלם את המחיר".

עורכות הדין אפרת נחמני-בר ושרון זגגי-פנחס המייצגות את שם מסרו: "סם האונס נועד לנטרל את יכולת הבחירה וההתנגדות של הקורבן, וכן מיועד לנטרל את היכולת של העדות המרכזיות - לספר כיצד האירוע קרה. לכן, במקרים כאלה יש חובה מוגברת לאסוף בשקידה את כל הראיות הנסיבתיות כדי להרכיב פאזל שלם. בין היתר, לבחון האם החשוד מצליח לתת הסבר משכנע למעשיו. בענייננו, לצד אבדן הזכרון ישנם סימנים נוספים ומגוונים: החל מממצאים פיזיים, דרך התנהלות תמוהה חשודה ומתחמקת של החשוד ועוד. אנו מצפות מהמשטרה והפרקליטות, לפיכך, למצות את החקירה מתוך הבנה ורגישות לסטואציה ולאתגרים הראייתיים שהשימוש בסם אונס יוצר".

בחודש אוגוסט טס חוקר ממחוז תל אביב למיאמי, שם נגבתה עדות מהמפיק שנחשב לדמות משמעותית בחקירה - כך נודע ל-i24NEWS. זאת לאחר שזמן קצר אחרי האירוע עזב את ישראל והתקשו לגבות ממנו עדות.

לפי גורם המעורה בפרטים, העדות שנמסרה אינה מוסיפה מידע מהותי לחקירה: "עדותו של המפיק לא תרמה או קידמה את החקירה". החומרים הועברו לפרקליטות להמשך בחינה.

באפריל 25' מאמן הכושר בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד שאנס את המתאמנת, עימה הייתה לו היכרות מוקדמת. המאמן מוכר ברשתות החברתיות ואימן מפורסמים רבים. גורמים שמעורים בחקירה אמרו כי מייה סיפרה שהאונס התרחש בביתה, לטענתה במעורבות סם אונס. לדבריה, היא לא זוכרת הרבה פרטים. עוד הוסיפה שהתעמתה עם המאמן כמה ימים לאחר מכן. בעניין הזה טוען החשוד "היא הגיעה להתאמן".

מאמן הכושר החשוד במעשים, מכחיש מכל וכל את הטענות נגדו וטען בחקירתו: "לא קיימתי איתה יחסים ואפילו לא ראיתי אותה עירומה. בסך הכל רציתי לעזור לה". במסגרת החקירה נגבו מספר עדויות, ביניהן גם של נוספים שהיו באותו הערב בדירה (הם לא חשודים - רק מסרו עדות, ל.ע), ובשלב הזה מדובר באירוע של מילה מול מילה.

נזכיר כי, מייה, חטפה ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר ושרדה 54 ימי שבי בידי חמאס עד לשחרורה בעסקת החטופים הראשונה.