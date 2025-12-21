"הביאו אותי לדירה - ותקפו": גרסת הישראלית שחולצה מיריחו

יומיים לאחר שאישה ישראלית חולצה מיריחו ביום שישי האחרון, היום (ראשון) נשלחה חוקרת משטרה לביתה - ונגבתה ממנה תלונה רשמית. בין היתר עולה כי היא התכתבה עם בחור פלסטיני במשך תקופה מסוימת. הוא שכנע אותה להיפגש ביריחו, שנמצאת בשטחי הרשות, וכשהגיעה, התנפלו עליה קבוצת של פלסטינים באיומי אקדח ותקפו אותה לפני שברחה.

הישראלית, תושבת הצפון, מסרה לחוקרת כי "זו פעם ראשונה שנפגשנו. לפני זה רק התכתבנו ודיברנו בטלפון במשך תקופה מסוימת. בהתחלה לא רציתי להיפגש, בסוף הסכמתי והוא שלח לי מיקום להגיע אליו. חשבתי בהתחלה שמדובר ביהודי, בדיעבד גיליתי שהוא פלסטיני. כשהגעתי, קפצו עליי כמה אנשים ואחד מהם היה עם אקדח. הוא איים עליי והכניסו אותי לרכב, ולקחו אותי לדירה ביריחו. בשלב מסוים, אחרי שתקפו אותי, הצלחתי להיעלם להם ולהתקשר לידיד שלי ולמשטרה. אחרי זה באו פלסטינים נוספים".

גורמים במשטרה מסרו ל-i24NEWS כי מדובר באירוע חמור מאוד. בשלב זה החקירה מתנהלת כחקירה פלילית, אבל במשטרה מדגישים: ייתכן שבהמשך יתברר שמדובר גם באירוע על רקע לאומני.

נזכיר כי הישראלית נכנסה לעיר ביום שישי האחרון עם חבר פלסטיני והוכנסה לדירה עם עוד כמה גברים. לאחר שלא הבינה מה קורה, ניסתה לברוח והתקשרה למשטרה. למוקדי החירום היא טענה שנחטפה. קצינים מהמנהל האזרחי ליוו אותה בשיחה, ומנגנוני הביטחון הפלסטיניים חילצו אותה והיא הועברה לידי כוח צה"ל.

לאחר תשאול ראשוני, עלה כי האישה הגיעה בתמימות עם מכר משותף ליריחו - תוך ניצול חוסר האונים שלה. לפי גורמי ביטחון, נבדקים חשדות לפלילים ואף חשד ביטחוני לאירוע חטיפה.