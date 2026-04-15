מיליוני ילדים ברחבי העולם משחקים במשחק המחשב הפופולרי רובלוקס. מעבר לים צצו פרשות שבהן פדופילים יצרו קשר עם קטינים דרך פלטפורמת המשחק, ואף הסלימו לתקיפות מיניות. בימים אלה גם בישראל עומד המשחק הפופולרי במרכז פרשה חמורה, על צעיר בשנות ה-20 לחייו, שחשוד בתקיפה מינית של קטינה בת 13 וחצי, עימה ניהל קשר וחצי דרך המשחק.

הקשר בין השניים עבר אל העולם האמיתי ונמשך לפחות שנה. הצעיר והקטינה נפגשו לפחות חמש פעימים באזור מגוריה בשרון, בסמוך לביתה ולעיתים מחוץ לבית הספר בו למדה. בחקירתה, הקטינה העידה כי הצעיר ביצע בה עבירות מין במספר מקרים, מה שהוכחש על ידי הצעיר.

החשוד, שנחקר פעמיים, הודה מצידו כי ידע שהקטינה רק בת 13, אך טען שכל המגעים המיניים בין השניים נעשו בהסכמה. עם זאת, בידי חוקרי מחוז מרכז ישנה תמונה מורכבת יותר - בגרסאותיו של החשוד ישנן סתירות, כמו גם 250 עמודים של התכתבויות הכוללות איומים וסחיטה, הנבדקים בימים אלה. לפי החשד, באחד המקרים איים החשוד כי אם לא תגיע לפגישה הוא יחשוף את הקשר ביניהם.

רובלוקס נחשבת לאחת מפלטפורמות המשחקים הגדולות בעולם, עם עשרות מיליוני משתמשים, רבים מהם ילדים ובני נוער. אבל מאחורי המשחקים מתקיימות גם שיחות פרטיות שחומקות מעיני ההורים.