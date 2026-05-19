בלי ביטוח ובלי מדינה: "הפכנו לקורבן, מפקירים אותנו לידי מחבלי הפרוטקשן"

48 שעות בלבד נותרו עד שחברת ההסעות של משפחת סגל, שנפגעה במסגרת טרור הפרוטקשן בצפון, תישאר ללא כיסוי ביטוחי – מצב שעלול להביא לקריסת העסק, השבתת פעילותו ופיטוריהם של כ-100 עובדים ברחבי הגליל.

לאחר אירועי ההצתה הקשים שחוותה החברה בחודש האחרון, קיבלה המשפחה הודעה מחברת הביטוח "סקוריטס" על ביטול הכיסוי הביטוחי לעסק. ללא מענה מיידי מהמדינה או פתרון ביטוחי חלופי, המשמעות ברורה: עסק משפחתי ותיק ומפעל חיים שנבנה במשך שנים עלולים להיסגר בתוך ימים אחדים.

בארגון "עד כאן" מזהירים כי מדובר במקרה מבחן מסוכן עבור כלל בעלי העסקים בישראל: "כאשר המדינה אינה מעניקה גב ביטחוני וכלכלי לעסקים המאוימים – היא למעשה מפקירה אותם לידי מחבלי הפרוטקשן".

יריב בן עמי, מייסד "עד כאן", הוסיף: "המדינה אומרת למאוימים, במילים אחרות: לכו תשלמו. כולם מדברים, כולם מבטיחים, אבל אף אחד לא עושה דבר. היום זו משפחת סגל, מחר זה יכול להיות כל עסק במדינת ישראל. אנחנו דורשים פתרון עכשיו".

עוד אומרים ב"עד כאן" כי בהיעדר מדינה – יש אזרחים. בן עמי פונה באופן ישיר לחברות הביטוח ולעומדים בראשן: "תרימו את הכפפה. מי שיעמוד לצד משפחת סגל – אנחנו ב'עד כאן', יחד עם עשרות אלפי החברים בתנועה, נתמוך בו. אחרי שנות מלחמה ארוכות, הגיע הזמן לתמוך בצפון במעשים ולא בדיבורים".

מושיקו סגל, מבעלי החברה, קורא לסיוע מיידי: "אנחנו לא מבקשים טובות – רק את האפשרות להמשיך לעבוד ולהתפרנס בכבוד. אבא שלי בענף ההסעות כבר 35 שנה, אני בענף 15 שנה. בנינו עסק לתפארת שמפרנס 100 משפחות ומסיע מדי יום כ-10,000 נוסעים: חיילים, תלמידים, עובדי מפעלים, תיירים ואנשים עם מוגבלויות. היום אנחנו עומדים בפני קריסה לא בגלל שנכשלנו, אלא בגלל שהפכנו לקורבן והמדינה פשוט לא איתנו. אם לא יימצא פתרון מיידי – מפעל החיים שלנו ייעלם".