"אמא שלי מסכנה": השיחה ששלחה את ניבי זגורי לשנים בכלא

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (שני) עונש כבד על העבריין ניבי זגורי: שלושה מאסרי עולם מצטברים ועוד 15 שנות מאסר בפועל. זגורי הורשע בשלושה מעשי רצח מזעזעים שזעזעו את עולם הפשע בישראל ואת הציבור כולו.

בגזר הדין כתבו השופטים כי התיק "משול לסרט פשע רע וקשה ביותר לצפייה, שעלילתו נכתבה בדם על ידי הרוע, הכעס והנקמה".

הם תיארו מסכת של מעשי אלימות מתוכננים בקפידה, שנועדו לחסל את מי שזגורי ראה כאחראים למצבו המשפטי.

"לא יהיה רוצח לעולם"

אשתו של זגורי, מיכל, דחתה את הכרעת הדין מכל וכל וטענה לרדיפה מצד המשטרה והפרקליטות. "ניבי זגורי חף מפשע, כמו כל הנאשמים כאן", אמרה לעיתונאים מחוץ לאולם בית המשפט. "הוא לעולם ומעולם לא היה ולא יהיה רוצח. מה שנעשה כאן זו רדיפה ואובססיה של ימ"ר דרום ופרקליטות שחברו יחד".

עורכת דינו של זגורי, אתי כרייף, טענה כי ההרשעה מתבססת על עדותו של עד מדינה בעייתי, "החבר הכי טוב שלו כמעט", שלדבריה המציא סיפורים כדי להציל את עורו.

טרילוגיית הרצח של "מלך הדרום"

סיפורו של זגורי, שכונה "מלך העולם התחתון בדרום", מתחיל בתחילת שנות ה-2000, אז היה חייל בארגונו של שלום דומרני. בהמשך פנה לדרך עצמאית וצבר כוח רב. בשנת 2008 נעצר יד ימינו, טל קורקוס, והפך לעד מדינה נגד זגורי. בעקבות עדותו של קורקוס, זגורי הורשע וריצה עונש מאסר של שבע שנים.

לאחר שחרורו, החליט זגורי לנקום בקורקוס ובכל מי שסייע להפללתו. הרצח הראשון בשרשרת היה של דבורה הירש, גרושתו של קורקוס, שנורתה לעיני ילדיה במרץ 2016. ביוני 2017 חוסל קורקוס עצמו באמצעות מטען חבלה שהוצמד למכוניתו באשקלון. הקורבן השלישי היה אלישע סבח, שנרצח ביריות במסעדתו בנתניה באפריל 2017, לאחר שעדותו סייעה להרשיע את מקורבו של זגורי, אדם איטל.

במהלך המשפט נחשפו הקלטות מצמררות, בהן נשמעת דבורה הירש מביעה את חששה לחייה בשיחה עם קורקוס, שעות ספורות לפני שנרצחה. בנה של דבורה נשמע בשיחה עם מוקד המשטרה מיד לאחר הרצח, זועק לעזרה: "אמא שלי מסכנה ירו בה עכשיו".

החשש: ואקום בעולם הפשע

גזר הדין החמור שם סוף למסע הנקמה של זגורי, אך מעלה חששות חדשים במשטרה. גורמים המעורים בפרטים מביעים דאגה כי הוואקום שנוצר עם כליאתו של "מלך הדרום" יוביל למאבקי שליטה אלימים בין ארגוני פשע אחרים המבקשים לתפוס את מקומו. "אין ואקום בעולם הזה", אמר חוקר המשטרה יגאל קלימיאן, "מישהו ייכנס לנעליים האלה".