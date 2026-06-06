פרשה חמורה במשטרה: שוטר חשוד באונס שוטרת בדירתו

פרשה חמורה במשטרה: שוטר בשנות ה-30 לחייו, המשרת בתחנת באר שבע במחוז דרום, נעצר על ידי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בחשד כי אנס בדירתו שוטרת אחרת, כך דיווחה לי עייש הערב (שבת) ב"מגזין השבת". המתלוננת העידה כי הוא גם כלא אותה בדירתה.

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על פי החשד, האירוע התרחש בשבוע שעבר כאשר המתלוננת הגיעה לדירתו של החשוד, שהייתה איתו בקשר לסירוגין, אז תקף אותה החשוד, אנס אותה ואף לטענתה גם כלא אותה.

השוטר בעדותו קושר את עצמו למפגש אך מכחיש את החשדות נגדו. לדבריו, המתלוננת "הגיעה מרצונה, הכול היה בהסכמה". בתום החקירה הוחלט לכלוא את החשוד.