האלימות בחברה הערבית לא נרגעת: גבר בן 44 נורה היום (ראשון) למוות בשעות אחר הצוהריים בעיר רהט. צוות מד"א שהגיע למקום איתר את הגבר כשהוא ללא סימני חיים, ולגופו פציעות חודרות, ולאחר מכן נאלץ לקבוע את מותו במקום. הרקע לאירוע פלילי.

פראמדיק מד"א מאלק אבו ערארה סיפר: "כשהגענו למקום ראינו גבר בן 44 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מפציעות חודרות וקשות בגופו, לאחר שהיה מעורב באירוע אלימות. לצערנו הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

דוברות המשטרה

מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 77 בני אדם. טרם תחילת המלחמה, הממונה במשטרה על הפשיעה בחברה הערבית הציג למפכ"ל תוכנית למיגורה, במסגרתה תוקם יחידה מבצעית בראשות קצין בדרגת ניצב משנה, ראש מטה, ומדור מחקר, אך במשטרה הביעו ספק ביכולת להקצות מספר רב של תקנים למען התוכנית.