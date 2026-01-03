הצו על הפרשה הסודית: גורמים במשטרה חתמו על שותפות סוד

הפרשה מלווה את המדינה כבר שלושה עשורים ולפי המשטרה נחקרת כתיק רצח • הטלת הצו הגיעה לאור מידע חדש שהתקבל לאחרונה • בחקירה מעורבים כלל גופי האכיפה והביטחון במדינה - בהם גם שב"כ

לי עייש
לי עייש  ■ ראש דסק פלילים ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
ניידת משטרה, אילוסטרציה
ניידת משטרה, אילוסטרציהאבשלום ששוני / פלאש 90

צו איסור הפרסום והפרשה שנמשכת שלושה עשורים: הפרשה מלווה את המדינה תקופה ארוכה ולפי לשון הודעת המשטרה נחקרת כתיק רצח ומתנהלת ביאחב"ל בלהב 433. בפרשה מעורבים כלל גופי האכיפה והביטחון במדינה - בהם גם שב"כ.

במסגרת הפרשה הוטל צו איסור פרסום גורף, הטלת הצו לאור מידע חדש שהתקבל לאחרונה - גורמים במשטרה הוחתמו על שותפות סוד.

Video poster
צו איסור פרסום בפרשה בת שלושה עשורים: בפרשה מעורבים כלל גופי הביטחון בהם גם שב"כi24NEWS

עצם הטלת הצו על פרשה שהחלה כבר לפני כשלושים שנה יכולה לרמוז על פריצת דרך שעשויה להוביל לפענוח.

