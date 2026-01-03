הצו על הפרשה הסודית: גורמים במשטרה חתמו על שותפות סוד
הפרשה מלווה את המדינה כבר שלושה עשורים ולפי המשטרה נחקרת כתיק רצח • הטלת הצו הגיעה לאור מידע חדש שהתקבל לאחרונה • בחקירה מעורבים כלל גופי האכיפה והביטחון במדינה - בהם גם שב"כ
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
צו איסור הפרסום והפרשה שנמשכת שלושה עשורים: הפרשה מלווה את המדינה תקופה ארוכה ולפי לשון הודעת המשטרה נחקרת כתיק רצח ומתנהלת ביאחב"ל בלהב 433. בפרשה מעורבים כלל גופי האכיפה והביטחון במדינה - בהם גם שב"כ.
במסגרת הפרשה הוטל צו איסור פרסום גורף, הטלת הצו לאור מידע חדש שהתקבל לאחרונה - גורמים במשטרה הוחתמו על שותפות סוד.
עצם הטלת הצו על פרשה שהחלה כבר לפני כשלושים שנה יכולה לרמוז על פריצת דרך שעשויה להוביל לפענוח.
