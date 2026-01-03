צו איסור הפרסום והפרשה שנמשכת שלושה עשורים: הפרשה מלווה את המדינה תקופה ארוכה ולפי לשון הודעת המשטרה נחקרת כתיק רצח ומתנהלת ביאחב"ל בלהב 433. בפרשה מעורבים כלל גופי האכיפה והביטחון במדינה - בהם גם שב"כ.

במסגרת הפרשה הוטל צו איסור פרסום גורף, הטלת הצו לאור מידע חדש שהתקבל לאחרונה - גורמים במשטרה הוחתמו על שותפות סוד.

i24NEWS

עצם הטלת הצו על פרשה שהחלה כבר לפני כשלושים שנה יכולה לרמוז על פריצת דרך שעשויה להוביל לפענוח.