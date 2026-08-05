הקלטת השיחה שקדמה לרצח עורך הדין פלדמן ז"ל פורסמה הערב (רביעי) על ידי ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש. השיחה בין החשוד ברצח אחמד אל-רג'וב, תושב רמלה בן 23, לבין עורך הדין פלדמן ז"ל, התקיימה כשבוע וחצי בלבד לפני האירוע הקשה במשרד בראשון לציון.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

השיחה הזו עשויה לשפוך אור על מה שהוביל לרצח הקשה במשרד בראשון לציון. במשטרה סבורים שהרקע הוא סכסוך כספי בין החשוד לבין עורך הדין, שייצג אותו בתביעת נזיקין בעקבות תאונת דרכים. לטענת החשוד, הוא היה אמור לקבל 15 אלף שקלים, אולם הכסף לא הגיע.

בשיחה נשמע החשוד נסער ומאיים: "אני אטפל בכולם פה, אני לא צוחק. אני כבר שלוש שנים מחכה. אני לא מחכה לשום דבר, אתה אמרת לי בוודאות. אמרת לי בבית משפט ׳30 יום הכסף יהיה אצלך בבנק׳. אמרת לי ׳תשלח לי את החשבון שלך׳ - וכל החרטות האלה מול הפנים שלי בבית משפט!".

"כמה זמן זה לוקח? אני אומר לך יש לי בלאגן. אל תכניס לי מילים ואל תבוא לי בסיבובים אחי! אין לי כסף, אין לי כלום, הבנת מה המצב שלי? הבנת למה אני ככה עצבני? סיגריות אין לי, רכב מקולקל, יושב בבית חודש, אין לי שקל! אני כמו נרקומן שבחוץ. בכבוד של אמא שלי, אל תוציא אותי פסיכופת", מאיים החשוד.