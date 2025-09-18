פרשיית שחיתות חמורה: מוצרים ללא תקן רשמי הוחדרו לישראל

מומלצים -

המשטרה, רשות המסים ומשרד הכלכלה והתעשייה חשפו פרשיית שחיתות ציבורית חמורה: בתום חקירה סמויה, עוכבו היום (רביעי) לחקירה 21 חשודים, בחשד למעורבות בעבירות שוחד, מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות מכס, מע"מ, חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא.

על פי החשד, אחת ממעבדות הבדיקה בתחום היבוא חברה לגורמים עברייניים וקשרה עמם קשר שוחד ומרמה. במסגרת זו, שוחררו לישראל כמויות גדולות של מוצרים המחויבים בעמידה בתקנים רשמיים - מבלי שעברו את מלוא הבדיקות הנדרשות וללא דיווח לרגולטור. מרגע שנודעו החשדות הוקפאה ההכרה במעבדה.

בחקירה עלה כי החשוד המרכזי הפנה יבואנים למעבדה תמורת עמלות, בעוד המעבדה מצידה אישרה שחרור מוצרים ללא בדיקות תקינות וללא דיווח לרשויות. חלק ניכר מהמוצרים החשודים כמסוכנים הועברו לשטחים.

החקירה מנוהלת בשיתוף היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, חקירות מכס מע"מ תל אביב, בקרת יבוא במכס אשדוד ומשרד הכלכלה, ומלווה על ידי היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים ויחידת התביעה הפלילית במשרד הכלכלה. היקף עבירות המס שנחשפו עד כה מוערך ביותר מ־15 מיליון שקלים.