מורה בבית ספר בתל אביב נעצר בחשד שאנס תלמידה בת 12

המורה, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר אמש במסגרת חקירה שהתנהלה בגין ביצוע שורת עבירות מין, בהן גם אונס • בהמשך הוא יובא להארכת מעצר בבית המשפט

שני ויצמן
שני ויצמן ■ כתבת גוש דן ומרכז
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מעצר מורה החשוד באונס תלמידה בת 12
מעצר מורה החשוד באונס תלמידה בת 12דוברות המשטרה

המשטרה עצרה אמש (רביעי) מורה בבית ספר במרכז תל אביב, תושב לוד בשנות ה-20 לחייו, בחשד שביצע שורת עבירות מין כלפי תלמידו בת ה-12, בהן גם אונס.

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על פי החשד השניים נפגשו אחרי שעות הלימודים ובמקומות ציבוריים, כאשר במספר מקרים הם נפגשו והוא ביצע בה עבירות מין לכאורה, בהן גם עבירות אינוס. המורה קושר עצמו לחלק מהאירועים.

המעצר הגיע בעקבות חקירה סמויה המתנהלת בימים האחרונים בתחנת תל אביב צפון, במסגרתה הוצא צו מעצר נגדו. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה והוא הובא לדיון הארכת מעצרו בבית המשפט.

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