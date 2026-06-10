כתב אישום הוגש היום (רביעי) נגד קטין בן 16 ממעלה אדומים, בגין תקיפת כלבתה של משפחה פלסטינית באזור בנימין וגרימת חבלות קשות לבעל החיים, על רקע גזעני. כתב האישום מייחס לו עבירות של התעללות בבעל חיים, היזק לבעל חיים ממניע גזעני והסגת גבול ממניע גזעני. לצד זאת, הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על הארכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.

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סעיף 27א

על פי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז ירושלים, הקטין נכנס במספר הזדמנויות לחצר ביתה של המשפחה ללא הסכמתה. באחד המקרים, שהתרחש בחודש שעבר, נכנס לחצר כשהוא מלווה בשני כלבים ואוחז בשני מקלות. בהמשך, כך על פי כתב האישום, תקף את כלבת המשפחה וגרם לה לחבלות קשות שהצריכו טיפול וטרינרי והשגחה רפואית.

כזכור, ראשית הפרשה בחודש שעבר, עם הפצת תיעוד ברשתות החברתיות, בו נראה הנער כשהוא מכה באכזריות כלב. הוא נעצר במהלך פעילות ממוקדת של בלשי ימ"ר ש"י ושוטרי יס"מ שומרון, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מגוונים.

החשוד הועבר הועבר לחקירה במפקדה המשימתית של מחוז ש"י. במשטרה ציינו, כי הוא שמר על שתיקה במהלך ימי חקירתו, אולם בחקירתו מחא כפיים ושרק מעת לעת.