כתב אישום יוגש נגד תושב מגדל העמק שרצח את אובנך דינקו בעפולה במאי

בתום חקירה של היחידה המרכזית (ימ"ר) עמקים במחוז צפון, תגיש הבוקר (שני) פרקליטות מחוז צפון כתב אישום בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת נגד תושב מגדל העמק בן 38, בגין רצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען חבלה ברכבו בעפולה בחודש מאי האחרון.

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בעת תפיסתו של החשוד, שוטרי המחוז הצפוני איתרו רכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות. מחומר החקירה עולה כי הנאשם החל את פעולות ההכנה והמעקב בזירה ובצירי הגישה שעות ספורות לפני פיצוץ הרכב.

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, התייחס לסיום החקירה והתפיסה ואמר כי "פענוח תיקי רצח וסיכול הפשיעה החמורה נמצאים בראש סדר העדיפויות של מחוז צפון". מפקד המחוז הוסיף כי "סגירת המעגל המהירה של חוקרי ימ"ר עמקים - שלכדו את החשוד ברצח בעפולה והביאו להגשת כתב האישום היא תוצר ישיר של המאמץ החקירתי והמבצעי הבלתי מתפשר שלנו".

הנרצח, אובנך יצחק דינקו בן ה-39, נחשב לדמות מוכרת בקהילה האתיופית בעפולה ואף התמודד בעבר למועצת העיר. מקורביו טענו כי לא היה לו קשר לעולם התחתון והגדירו אותו כ"אדם אהוב שהיה העוגן של המשפחה", לצד הערכות שנבדקות במשטרה כי דינקו כלל לא היה יעד החיסול המקורי.

המקרה מצטרף לרצף אירועים פליליים ברחבי הארץ החודש - בהם הצתות מכוניות בנתניה, פיצוץ מטען סמוך לבית החולים שניידר בפתח תקווה ונטרול מטענים בנשר, לצד פיצוץ רכב קטלני בחיפה בסוף יוני.