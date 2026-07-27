המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אם חשודה בחטיפת ילדיה

המשטרה יצאה היום (שני) בהודעה חריגה בה היא מבקשת את עזרת הציבור באיתור אם וילדיה מירושלים, בעקבות חשד לפיו האם חטפה את שני הילדים.

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המשטרה פתחה בחקירה נגד האם בעקבות תלונה שהוגשה נגדה. האם, עלייה ג'וי הירשברג, בת 29 מירושלים, נכנסה לארץ באוגוסט 2025 עם שני ילדיה, טאלה רייזל בת ה-3, ונתן יעקב וורונה בן השנה, ומאז נעלמו עקבותיהם.

עלייה בעלת אזרחות ישראלית וקנדית, ועל פי החשד עזבה את קנדה והגיעה לישראל עם שני ילדיה הקטנים בעקבות סכסוך עם אביהם, אזרח קנדי.

לאחר שהאב לא הצליח לאתר את ילדיו, הוא פנה לרשויות בקנדה, שכר חוקר פרטי ויצא נגדה צו מעצר באמצעות האינטרפול. בעקבות הממצאים שנאספו, הועבר המידע גם לרשויות האכיפה בישראל, ובהמשך הוצא נגד האם צו מעצר במסגרת החקירה המתנהלת במחוז ירושלים.

במשטרה חושדים שהאם וילדיה נמצאים באזור ירושלים, וקוראים לכל מי שיודע דבר או שיש בידו מידע על מקום הימצאם ליצור קשר בטלפון עם מוקד 100 של משטרת ישראל או היחידה החוקרת בטלפון: 02-5391550.