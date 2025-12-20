פרסום ראשון: חשד להתעללות חמורה בפעוטה במעון ויצו במרכז

גננת במעון ויצו במרכז הארץ נעצרה היום (שבת) בחשד להתעללות פיזית חמורה בפעוטה כבת 10 חודשים, כך נודע ל-i24NEWS. החקירה נפתחה לאחר שהורי הקורבן העלו חשד להתנהלות חריגה, ובעקבות כך הועברו לידי המשטרה תיעודי מצלמות האבטחה מהמעון.

בצפייה ממושכת בחומרים, שנמשכה שעות רבות, זיהו החוקרים ארבעה אירועים שונים שבהם נראית החשודה מתנהגת בברוטליות כלפי הפעוטה. מהחומר שנאסף עולה כי היא סבלה מחבלות בפנים ואף משבר ברגלה.

החשודה הכחישה את המיוחס לה, וטענה כי פעלה תחת לחץ, בין היתר בשל עבודה עם מספר ילדים במקביל.

עוד נודע כי האירועים התרחשו בתחילת החודש, אך הצפייה בתיעודים והשלמת פעולות החקירה ארכו מספר ימים. במסגרת החקירה בוצעו צווי חיפוש וחדירה למערכת ההקלטה של הגן. מעצרה של הגננת הוארך עד ליום שלישי.

מהארגון נמסר: "שלומם ובטיחותם של הפעוטות עומדים לנגד עינינו תמיד ואנו נוקטים במדיניות של אפס סובלנות. במידה ויש מקרים של התנהגות שאינה מכבדת אנו פועלים במלוא החומרה. המקרה המצוין נמצא בבדיקה ואנו נפעל בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים הרלוונטיים ובהתאם לתוצאות הבדיקה ובשקיפות מול ההורים".