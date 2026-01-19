המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של בן זוגה של נסרין קדרי

המשטרה תבקש היום (שני) להאריך בארבעה ימים את מעצרו של דיוויד זיטון, בן זוגה של נסרין קדרי, לאחר שעל פי החשד תקף את שורד השבי רום ברסלבסקי ואת חברו במועדון בתל אביב, לאחר הופעתה של הזמרת. השורד מסר עדות, זיטון נחקר במשטרה.

האירוע התרחש במסגרת מסיבה פרטית של הזמרת במועדון Hive בשדרות רוטשילד בתל אביב. שורד השבי ניסה להיכנס למקום עם חבר לאחר ההופעה וסורב. בשלב מסוים במהלך הלילה, לאחר שסורב להיכנס, החבר ניסה פעם נוספת לברר את אפשרות הכניסה ואז השניים הותקפו.

רום ברסלבסקי טען: "בשלב מסוים חבר שלי שוב ניסה להכניס אותנו ואז הוא פגש את הזמרת. היא אמרה לו שאני יכול להיכנס. עלינו יחד למועדון אבל היא כבר לא הייתה במקום ולא נתנו לנו להיכנס. נפגעתי מאד. פתאום יצאו שני בחורים מהמועדון, אחד מהם בן הזוג של הזמרת, והתחיל ויכוח. הוא הגיע במטרה לריב והתחיל לצעוק: זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה. בהמשך הוא התחיל לתקוף את חבר שלי, ניסיתי להעיף לו את היד והוא נתן לי בוקס לפנים".

עורכי דינו של דיוויד זיטון, ינו דורון נוי ותמיר סננס, מסרו בתגובה: "בשלב זה, לנוכח חקירת המשטרה המתנהלת בעניינו, אין באפשרותנו להתייחס לפרטי האירוע או לנסיבותיו. עם זאת, חשוב לציין כי מאז 7 באוקטובר, דיוויד שירת מעל 700 ימי מילואים ביחידה מובחרת בצה"ל, ואף נפצע בעזה במסגרת המאמצים לשחרור החטופים".

עוד הוסיפו עורכי הדין בתגובה כי "אנו סמוכים ובטוחים כי בירור הדברים ייעשה באופן יסודי והוגן, וקוראים להימנע מהסקת מסקנות מוקדמות בטרם מיצוי החקירה".