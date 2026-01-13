מיליון שקל במזומן: מכת הפרוטקשן בצפון - לא עוצרת

המשטרה עצרה הבוקר (שלישי) תשעה חשודים בפרשיית סחיטת דמי חסות רחבת היקף, במסגרת פשיטה שבוצעה בכמה מוקדים באזור הצפון. במהלך הפשיטה נתפסו מעל מיליון שקלים במזומן.

מבצע המעצרים הגיעה לאחר חקירה של מספר חודשים, שהחלה בעקבות דיווחים על מספר אירועי ירי לעבר מספר מבנים השייכים לאיש עסקים מהצפון, וכן גרימת נזק של מעל מיליון שקלים לנכס השייך לתאגיד ציבורי שסיים התקשרות עם חברת שמירה.

במהלך החקירה התברר כי חלק מתשעת החשודים שנעצרו הבוקר משתייכים לחוליה הנקראת "שבאב אל ג'אבל", וחבריה סחטו באיומים בתי עסק באזור הצפון, וביצעו ירי לעבר מבנים של עסקים אשר בעליהם לא נענו לדרישותיהם.

נוסף לחברי חוליית שבאב אל ג'אבל נעצרו גם בעלי חברת השמירה המעורבים בפרשה. בפשיטה, כאמור, השוטרים מצאו מיליון שקלים במזומן, ונתפסו שישה רכבים כאשר אחד מהם נחשד כגנוב, עם לוחיות רישוי משוכפלות. כלל החשודים שנעצרו הבוקר יובאו בהמשך היום לדיון בבית המשפט.

מפקד המחוז הצפוני, ניצב מאיר אליהו, אמר על הפרשה: "סחיטת דמי החסות היא האוויר לנשימה של ארגוני וכנופיות הפשע. המחוז הצפוני שם את הלחימה בדמי החסות בעדיפות עליונה, כאשר בחודשים האחרונים הייתה פעילות משמעותית נגד ארגוני הפשע שעסקו בגביית דמי חסות מקורבנות ועמדו לדין עם כתבי אישום משמעותיים".