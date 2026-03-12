חשד לפיגוע דקירה: ראש המועצה הדתית ברמת גן נפצע קשה

חשד לפיגוע - בזמן האזעקות: ראש המועצה הדתית ברמת גן, גדליהו בן שמעון, נפצע באורח קשה לאחר שנדקר היום (חמישי) ברמת גן. תושב ג'ת בן 20 נעצר לאחר מרדף, וגוברת ההערכה כי מדובר בפיגוע.

יושב ראש ש"ס אריה דרעי הגיב לדקירה וכתב: "מזועזע עד עמקי נשמתי מהתקיפה הנפשעת שביצע בן עוולה. אני קורא לציבור להרבות בתפילה לרפואתו השלמה".

גם מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הגיב: "אנחנו המומים ומזועזעים מהפיגוע הנתעב הזה. הטרור לא ירתיע אותנו מלהמשיך בדרכנו, אבל כרגע כל עם ישראל מתאחד בתפילה לרפואתו של ראש המועצה הדתית ברמת גן".