החקירה מגיעה לסיומה: נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר היום (ראשון) בפעם האחרונה ברשות התחרות במסגרת פרשת מקורבי בן גביר, כך פרסם הערב במהדורה המרכזית הפרשן לענייני משפט, אבישי גרינצייג.

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החוקרים הגיעו למסקנה כי תנ"צ ליאור אבודרהם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה ועד המפתח נגד יעקובי, התרברב על רומן עם חוקרת מח"ש שלא התרחש, במסגרת חתירה למגע עם קצינה בכירה אחרת - כדי להראות את "הישגיו" בתחום.

נוסף לחקירת נציב שב"ס, גם דובר המשטרה ומפקדו של אבודרהם, ניצב אריה דורון, הגיע לרשות התחרות ומסר עדות. במהלך החקירה נבדק האם ניצב דורון ראה קשר בין אבודרהם לבין חוקרות מח"ש.

כזכור, הפרשה, שעוסקת בין היתר בחשד לפיו נציב שב"ס קובי יעקובי סיפר לניצב משנה אבישי מועלם כי מתקיימת חקירה סמויה במח"ש בעניינו, בהמשך התפתחה לכיוונים חדשים, בהם חשד לקשרים פסולים של עד המפתח נגד יעקובי, תת ניצב ליאור אבודרהם, עם חוקרת מח"ש.

בחודש שעבר ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ניצב אלונה שושן, מסרה עדות ברשות התחרות בנוגע לקשריו של תנ"צ אבודרהם עם בכירי מח"ש. במסגרת עדותה היא מסרה הקלטות של אבודרהם כשהוא מתרברב על קשרים אסורים עם חוקרות מח"ש, אך כאמור כעת החוקרים סבורים כי לא התקיים קשר כזה.

בהסתעפות נוספת של הפרשה, תנ"צ אבודרהם נחקר גם הוא תחת אזהרה בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה במשטרה, זאת לאחר שניצב אלונה שושן התלוננה עליו, מה שלטענתה הוביל להחלטתה להקליט אותו.