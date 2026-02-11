מילואימניק מקיבוץ ארז רדף אחרי השודדים - והשיב ציוד שנגנב | תיעוד

שוד לאור יום בקיבוץ ארז: בר שוקראן, דור שלישי בקיבוץ ובעל עסק לשיפוצים, גילה במהלך תחרות ג'ודו של בתו, כי פועלים שפעלו במקום מרוקנים את מחסנו מציוד בשווי עשרות ואף מאות אלפי שקלים. מבלי להסס, יצא למרדף אחר המשאית והטנדר שעליהם הועמס הברזל - והצליח להשיב חלק מהשלל.

האירוע התרחש בשעות היום, כאשר עובדים ותושבים נכחו באזור. "הם נעמדו ליד המחסן והתחילו לרוקן אותו מציוד באמצע היום, בלי פחד ובלי חשש", סיפר שוקראן. המחסן, לדבריו, היה נעול והכיל סחורה יקרת ערך שהמתינה להפעלת העסק מחדש.

מאז 7 באוקטובר, שוקראן סגר את עסקו לשיפוצים והקדיש את זמנו לשיקום הקיבוץ שבו גדל. במקביל, שירת מאות ימי מילואים ברצועת עזה, בין היתר בחטיבת אלכסנדרוני ובכיתת הכוננות המקומית. "החלטתי שהגיע הזמן להתעסק בשיקום ובשדרוג של הקיבוץ", אמר.

ביום השוד סגר עסקה עם קבלן לפינוי לולים בקיבוץ, אך זמן קצר לאחר מכן קיבל טלפון מחבר שהבחין באנשים מוציאים ציוד מהמחסן. שוקראן הבין כי החשודים בדרכם לאשקלון לפרוק את הברזל, ונסע בעקבותיהם. סמוך לצומת יד מרדכי זיהה את כלי הרכב ועצר אותם בצד הדרך.

בתיעוד שצילם בטלפון הנייד נשמע שוקראן דורש מהחשודים להוריד את הציוד ולהשיבו לקיבוץ. חלק מהמעורבים נמלטו מהמקום, אך הוא המשיך לעקוב אחרי אחד הטנדרים עד שחזר עמו לקיבוץ. לדבריו, אחד החשודים ניסה לאיים עליו באמצעות מוט ברזל לאחר שהבחין כי הוא מצולם.

שוקראן הזמין משטרה וביחד עם איש הביטחון של הקיבוץ חסם בגופם וברכביהם את החשודים עד להגעת הכוחות. בסיום האירוע הושבו חלק מהחומרים, ושניים מתוך חמישה חשודים נעצרו.

עם זאת, למרות התיעוד שהועבר למשטרה, שני החשודים שנחקרו שוחררו מחוסר ראיות, והאחרים טרם נתפסו. החקירה נמשכת.

"אנחנו צריכים להיות מספיק חזקים בשביל לסמוך על עצמנו", סיכם שוקראן. "אם המדינה תדע להחזיר את תחושת הביטחון – נשמח. אבל כרגע אנחנו פה בזכות עצמנו ובכוחות עצמנו. השבעה באוקטובר הייתה הדוגמה הכי טובה לזה", סיכם שוקראן.