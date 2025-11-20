בלי בושה: תושב הצפון איים על שופט ועורך דינו | האזינו

כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) נגד תושב הצפון שאיים על עורך דינו ועל כבוד השופט בעקבות תוצאות הליך גירושין שלא לטעמו. החשוד שלח לעורך הדין הודעות קוליות מאיימות, בהן אמר: "אם אתה והשופט לא תסיימו את העניין שלי, החשבון שלכם יהיה איתי, ולא עם בתי המשפט".

דוברות המשטרה

הפרשה החלה בתאריך 11 בנובמבר 2025, במהלך ויכוח שפרץ בין החשוד, תושב הכפר חורפיש בן 53, לבין עורך דינו. בהודעות ששלח אמר עוד: "אתה והשופט מושחתים, אנשי ירכא נתנו לכם שוחד. אני אראה לכם מה זה. אם העניין שלי לא יסתיים תוך שבוע, החשבון שלכם יהיה איתי". בהמשך אותו היום שלח הודעה קולית נוספת ובה אמר: "תשלח לי את מספר הטלפון של השופט בן ה**** הזה, אני אז*** אתכם. תשלח לי את הטלפון שלו, אני אראה לך ולו מה זה".

בחקירה עלה כי מדובר באיומים ישירים, בוטים וברורים, שנועדו להטיל פחד על עורך הדין ועל כבוד השופט, ולנסות להשפיע שלא כדין על מהלך הליך משפטי. עם סיום החקירה של שוטרי המחוז הצפוני, הגישה שלוחת התביעות בקרית שמונה כתב אישום חמור נגדו בבית משפט השלום בגין איומים, לצד בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע באנשי ציבור הממלאים את תפקידם, ותמשיך לפעול בנחישות לאיתור, חקירה ומיצוי הדין עם כל מי שמנסה להלך עליהם אימים או להשפיע שלא כדין על מערכת המשפט", נמסר.