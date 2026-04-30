חשד לאלימות קשה בבית ספר בנגב: תלמיד תקף את השומר - ונעצר

אירוע אלימות חמור התרחש היום (חמישי) בבית ספר אזורי בתחומי המועצה האזורית רמת נגב, במהלכו, על פי החשד, תלמיד תקף שומר בן 65 בכניסה למוסד החינוכי.

מהפרטים עולה כי בין השניים התפתח ויכוח סביב פתיחת שער הכניסה לבית הספר, שבמהלכו, כך לפי החשד, תקף התלמיד את השומר באלימות קשה, חנק אותו והכה אותו באגרופים. התלמיד נעצר במקום על ידי גורמי האכיפה והועבר להמשך טיפול וחקירה.

במועצה האזורית רמת נגב התייחסו לאירוע ואמרו כי הם רואים אותו בחומרה רבה: "אנו רואים בחומרה כל סוג של אלימות, במיוחד בבתי הספר, ומחויבים לשלומם וביטחונם של כלל התלמידים ואנשי הצוות. מרגע היוודע האירוע נקטנו בשורה של צעדים חינוכיים ומשמעתיים חמורים במטרה למנוע הישנות מקרים דומים. האלימות היא תופעה חמורה שיש למגר מהחברה הישראלית".

כזכור, שבוע שעבר הוגש כתב אישום קשה נגד קטין כבן 15 מהשרון, הלומד בחטיבת ביניים, בחשד להתעללות אכזרית בחתול.

ראשיתה של החקירה עם קבלת דיווח מסגנית מנהלת של חטיבת ביניים בעיר אודות דף שהונח במשרדה בו כתוב: "הרגתי חתול הינה הרגל שלו ..באהבה…", על הדף נמצא סימון של צלב קרס ורגל כרותה של חתול.

במשטרה ציינו כי בוצעו פעולות חקירה רבות הכוללות שימוש באמצעים טכנולוגיים שסייעו במעצר החשוד במעורבות באירוע. בית המשפט האריך מעת לעת את מעצרו של החשוד, לצד דרישת אבחון גורמי מקצוע רפואיים. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה התעללות בבעלי חיים ותפעל באפס סובלנות למיצוי הדין עם כל הפוגעים בחסרי ישע".