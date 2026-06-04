המשטרה הודיעה היום (חמישי), בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן עם שב"כ, כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו בשפלה התבצע על רקע פלילי. ארבעה חשודים שוחררו ממעצר בתנאים מגבילים.

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במהלך החקירה עצרו לוחמי הימ"מ מספר חשודים באירוע, בהם קטין שעל פי החשד שביצע את הרצח. בית המשפט האריך את מעצרם של ארבעה חשודים בלבד.

כזכור, שמונה ימים אחרי הרצח המסתורי של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ביער משמר איילון - במערכת הביטחון דווקא התחזק החשד שמדובר בפיגוע. בזמן שהחקירה הסתעפה - בני המשפחה והחברים עדיין מנסים להבין כיצד הסתיים טיול שגרתי בחג השבועות באסון שהותיר ילד בן 14 בלי אמא ובלי אבא.

במוצ"ש האחרון פורסם ב"מגזין השבת" כי שעה אחת בלבד לפני שנרצחו, רוסלן עוד הספיק לשוחח עם אמו באוקראינה. מה שסיפר לה במהלך אותה שיחה, מקבל עכשיו משמעות מצמררת. רוסלן סיפר לאימו שבמשך שעה שלמה נסע אחריו ואחרי אולגה אופנוע. ואמר שזה נראה "חשוד מאוד". ייתכן שכבר אז הרגיש רוסלן שמשהו אינו כשורה. ספק אם העלה בדעתו כיצד יסתיים אותו יום. סמוך לשעה שבע בערב נמצאו הוא ואולגה ירויים בתוך רכבם באזור מבודד ביער משמר איילון,

העובדה שמדובר בזוג נורמטיבי, ללא סכסוכים מוכרים, באזור מבודד כל כך, הפכה את החקירה למורכבת במיוחד. בימים הראשונים כל האפשרויות היו על שולחן החוקרים: רצח כפול על רקע אישי, מפגש מקרי עם רוצח, ואפילו חשד לרצח והתאבדות. אבל בני המשפחה דחו את האפשרות הזו מייד.

גם העובדות בשטח העלו סימני שאלה. רוסלן החזיק אקדח ברישיון, אבל האקדח אותר בכלל בכספת בבית. הזוג לא היה מוכר למשטרה ולא היה מסוכסך עם איש. ככל שחלפו הימים, החקירה החלה לקבל כיוון אחר.