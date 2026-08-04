שני בדואים נעצרו בחשד שהשחיתו אנדרטה של חלל צה"ל בדרום

מסתערבי מג"ב דרום, בהכוונת שב"כ ובסיוע בלשי תחנת שגב שלום והיחידה האווירית של המשטרה, עצרו אתמול (שני) שני חשודים בהשחתת פינת הזיכרון ביישוב רתמים לזכרו של חלל צה"ל, סמל יהודה פרץ ז"ל.

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החקירה נפתחה בעקבות פגיעה באנדרטה בחודש שעבר, ואתמול פשטו הכוחות באופן סמוי ובמקביל על שני יעדים שונים בכפר ביר הדאג', הפתיעו את החשודים ועצרו אותם להמשך חקירה בתחנת שגב שלום.

המעצרים מגיעים לאחר שרק ביום חמישי האחרון הודיעו ביישוב רתמים כי הושחת שוב במזיד דגל ישראל הניצב על מצפה הגיבורים לזכר יפתח גורני ולירן אלמוסנינו שנפלו בקרב בחולית. לפי הודעת היישוב, בלילה שקדם לכך נעקרו כ-15 דגלים נוספים שהוצבו בצד הכביש והושחת דגל נוסף בפינת הזיכרון ליהודה פרץ ז"ל, זאת בהמשך לגל של פשעי שנאה ופגיעה בסמלי שלטון במרחב.

בהודעת היישוב רתמים התייחסו בחומרה לאירועים החוזרים ונשנים וקראו להתערבות תקיפה של גורמי האכיפה: "הפורעים פועלים לערער את הריבונות והמשילות במרחב ולפגוע בסיכוי לדו קיום של שלום. אנו קוראים למשטרת ישראל ולרשויות החוק לפעול ביד קשה לאכוף את החוק והריבונות ולהשיב את הביטחון והסדר הציבורי".

במשטרה ובמג"ב הבהירו מנגד כי ימשיכו לפעול בנחישות תוך הפעלת כלל האמצעים לשמירה על ביטחון הציבור.

רתמים וביר הדאג' הם שני יישובים צמודים - יהודי ובדואי. היישוב היהודי רתמים מורכב כמעט כולו מאנשי הציונות הדתית, והתושבים סובלים כבר שנים ארוכות מהטרדות של חלק מתושבי הכפר הבדואי ביר הדאג', הכוללות פריצות, ונדליזם והצתות.