העוקץ ברמי לוי: נעצר אח הקב"ט החשוד בגניבת כספי לקוחות

אחיו של קצין הביטחון בסניף רמי לוי, החשוד בניצול תפקידו לגניבת פרטי אשראי של לקוחות ועובדים - נעצר גם הוא היום (ראשון) על ידי משטרת אילת.

הבוקר נעצר תושב הדרום בשנות ה-30 לחייו, ששימש קצין ביטחון בסניף רמי לוי, בחשד שבמשך חודשים ניצל את תפקידו כדי לגנוב פרטי אשראי של לקוחות ועובדים, כך פרסמה ראש דסק פלילים של i24NEWS, לי עייש.

לפי החשד, הקב"ט העביר את המספרים של כרטיסי האשראי שהצליח להשיג היישר לאחיו, שביצע שימושים אסורים והונאות בהיקף של עשרות אלפי שקלים - ואף מעבר לכך.

למעשה, החקירה נפתחה כבר לפני כחודשיים. בסוף חודש יולי זומן החשוד לחקירה ראשונה, הכחיש את המיוחס לו ושוחרר אז בתנאים מגבילים על ידי קצין משטרה. מאז המשיכו במשטרה לאסוף ראיות נוספות, ובשבועות האחרונים חלה התפתחות משמעותית בחקירה: התקבלו ממצאים מגורמי חוץ וראיות חדשות שחיזקו את החשד.

לפי הערכות של גורם בחקירה היקף המעשים נרחב, וכי ישנם קורבנות רבים. בימים האחרונים החשוד אותר ונעצר. בחקירתו הראשונית שמר על זכות השתיקה. האח, שעל פי החשד קיבל את פרטי האשראי מהחשוד וביצע בעזרתם את ההונאות, טרם אותר.

מרשת רמי לוי נמסר שמדובר בזכיין של הרשת. תגובת הזכיין: "עם היוודע המידע להנהלה, בוצעה בדיקה פנימית מיידית, שבסיומה הופסקה עבודתו של הקב"ט".