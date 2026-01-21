האירוע הביזארי בתל אביב: כתב אישום הוגש נגד שני השב"חים שפרצו לדירה בעיר ושהו בה בזמן שבעלת הבית הייתה בחו"ל. החשודים, נער בן 17 וצעיר בן 21 הם בני אותה משפחה וחשודים גם בפריצה לדירות נוספות.

הבלשים שנכנסו לדירה עצרו את החשודים, תושבי השטחים, השוהים בישראל ללא אישורים. בחיפוש שנערך ברשותם נתפס כסף זר שעל פי החשד נגנב מבעלת הדירה. השניים הועברו לחקירה.

במהלך פעולות החקירה עלה כי החשודים תיעדו בטלפון הנייד את גניבת הכסף מהדירה, תוך הוספת מוזיקה לסרטון שצולם בתוך הדירה. עוד עלה כי החשוד הבגיר מעורב, על פי החשד, במספר מקרי פריצה נוספים שקדמו לאירוע זה.

דוברות המשטרה

על פי החשד, בתאריך 7.1.26 פרץ החשוד הבגיר לדירה ברחוב בוגרשוב בתל אביב, משם נגנבו כסף ומחשב נייד, וכן כרטיס אשראי שבאמצעותו בוצע ניסיון שימוש בקיוסק סמוך.

עוד עולה כי בתאריך 27.12.25 פרץ החשוד הבגיר לדירה ברחוב שלום עליכם בתל אביב, משם נגנבו מחשב וארנק עם כרטיס אשראי, באמצעותו בוצעו רכישות בקיוסק בעיר. באירוע נוסף, על פי החשד, היה החשוד הבגיר מעורב בפריצה לדירה ברחוב רופין בתאריך 21.12.25, בשיטת מפתח שהושאר בארון חשמל.