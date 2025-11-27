פרשת הרצח והדוגמנית: לין פאר והחשודים שוחררו ממעצר בית

החשודים בפרשת רצח שלום ניסים בפתח תקווה שוחררו היום (חמישי) ממעצר בית לאחר שהמשטרה לא ביקשה להאריך את מעצרם.

עורך דינה של לין פאר, קובי בן שעה, מסר בתגובה כי "טוב עשתה המשטרה שלא ביקשה את המשך מעצר הבית, אמרנו מלכתחילה שלין לא קשורה למעשים שנעשו, אם בכלל נעשו".

בפרשת הרצח נעצרו הדוגמנית לין פאר, והחשודים הנוספים מאור אלישע, בר אוטימזגין ודוד קריכלי. מפרטי המקרה עולה כי האירוע תחילה סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשוניים של נתיחת גופת המנוח, עלה חשד לרצח כאשר עליה נמצאו סימני אלימות ודקירה.

i24NEWS

במהלך אחד הדיונים בבית המשפט בתחילת החודש, אמר נציג המשטרה כי בוצע עימות בין פאר לבין שניים מתוך ארבעת החשודים, וכי היא היחידה שלא שומרת על זכות השתיקה. הסנגורית של החשודה, דרשה אז לשחררה בנימוק זה.

החשודה פאר טענה כי היא התקשרה לקריכלי כששלום, הקורבן, שהה לידה, ולה אמר בשיחה: "אני מכיר אותו, תביאי אותו הוא חייב לי כסף". כחלק מהחקירה, עלה אז כי המנוח מת כתוצאה מנפילתו - ונקבע בנוסף באופן חד משמעי כי לין פאר לא דחפה אותו פיזית.