פשיעת הנוער: קטין עורר את חשדם של השוטרים - על גופו נתפס סכין
כחלק ממבצע נגד פשיעת הנוער, שוטרי תחנת אשקלון עיכבו את הנער, לאחר שנתפס כשעל גופו האמצעי ומנפץ שמשות • מפקד תחנת אשקלון: "פועלים באופן יזום נגד החזקת אמצעי תקיפה מסוכנים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור"
טל סבגכתבת דרום

שוטרי תחנת אשקלון עיכבו היום (חמישי) קטין בתחנה המרכזית בעיר - ועל גופו נתפסו סכין ומנפץ שמשות. הקטין נתפס לאחר שעורר את חשדם של השוטרים, וכחלק ממבצע "שובר גלים" נגד פשיעת הנוער. הוא הועבר להמשך טיפול וחקירה.
סנ"צ אלדד אלישיב, מפקד תחנת אשקלון, אמר כי: "שוטרי תחנת אשקלון פועלים באופן יזום נגד החזקת אמצעי תקיפה מסוכנים בידי בני נוער, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולמנוע אירועי אלימות".
