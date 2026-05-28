פשיעת הנוער: קטין עורר את חשדם של השוטרים - על גופו נתפס סכין

שוטרי תחנת אשקלון עיכבו היום (חמישי) קטין בתחנה המרכזית בעיר - ועל גופו נתפסו סכין ומנפץ שמשות. הקטין נתפס לאחר שעורר את חשדם של השוטרים, וכחלק ממבצע "שובר גלים" נגד פשיעת הנוער. הוא הועבר להמשך טיפול וחקירה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

סנ"צ אלדד אלישיב, מפקד תחנת אשקלון, אמר כי: "שוטרי תחנת אשקלון פועלים באופן יזום נגד החזקת אמצעי תקיפה מסוכנים בידי בני נוער, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולמנוע אירועי אלימות".