צו איסור פרסום הוטל על פרשת רצח הנמשכת כשלושה עשורים

בשל פריצת דרך חדשה? בית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת הטיל היום (שבת) צו איסור פרסום על פרשת רצח הנמשכת מעל שלושה עשורים. תוקפו עד לתאריך 25 בינואר 2026.

נזכיר כי בפרשה נוספת, שני חשודים נעצרו ביום שלישי על ידי ימ"ר מחוז ת"א במשטרה, בחשד למעורבות במקרה הרצח שאירע בחודש נובמבר בחניון גני יהושע בתל אביב. העצורים - קטינה ובגיר בשנות ה-20 לחייו תושבי לוד, הגיעו היום לדיון להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב, והם יישארו במעצר עד תום ההליכים נגדם.

הרצח בת"א התרחש בתחילת חודש נובמבר, כאשר במוקד המשטרה התקבל דיווח על אירוע ירי בחניון גני יהושע בתל אביב. עם הגעת הכוחות לזירה הם זיהו קורבן ירי בשנות ה-30 לחייו, אשר פונה לבית החולים שם נקבע מותו.