תושב רהט חטף, דקר ושדד אדם בעסקת סמים שהסתבכה

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד אברהים אבו חאמד (22), תושב רהט, לאחר שחטף, שדד ודקר אדם שבא לרכוש ממנו סמים. כתב האישום מייחס לאבו חאמד שורת עבירות חמורות, ובהן חטיפה, שוד ופציעה בנסיבות מחמירות, החזקת סכין, הדחה בחקירה, פציעה וניסיון פציעה בנסיבות מחמירות ואיומים.

על פי כתב האישום, קבע המתלונן עם אבו חאמד פגישה לצורך רכישת קנאביס. במועד הפגישה הגיע אבו חאמד עם אדם נוסף למקום המפגש כשהם מצוידים בחפץ דמוי אקדח ובסכין. אבו חאמד התעקש כי העסקה תתבצע ברכב עימו הגיע, והמתלונן, שסבר כי מדובר בחשש מחשיפה, הסכים ונכנס לרכב.

לאחר שהתיישב לצידו, לפת אבו חאמד את צווארו של המתלונן, שלף אקדח, דרך אותו והצמיד לראשו, תוך איום בירי. לאחר מכן אבו חאמד אמר למתלונן שהוא לוקח אותו לרהט. במהלך הנסיעה גנב סכום של 1,200 ש"ח, מפתח רכב וטלפון נייד, היכה אותו ברגלו ואיים עליו שיהרוג אותו.

כעבור זמן קצר הגיעו למקום שניים מאחיו של אבו חאמד ואדם נוסף. כאשר הגיעו, סיפר המתלונן כי אבו חאמד לקח ממנו את רכושו. האחים דרשו מאבו חאמד להשיב את הגניבה, אך הוא סירב. האחים ליוו את המתלונן לתחנת המשטרה ברהט, שם הגיש תלונה.

לאחר האירוע שב המתלונן לאשקלון שם פגש את דודו. עת הגיעו למקום המפגש גילו כי רכבו של הדוד, עמו הגיע המתלונן למפגש עם אבו חאמד, נפרץ ונגנבו ממנו חפצי ערך. השניים הזמינו משטרה למקום. זמן קצר לאחר עזיבת השוטרים, הגיע אבו חאמד כשהוא רכוב על אופניים חשמליים ובידו סכין, והמתלונן זיהה אותו כחוטפו. כשדודו של המתלונן שאל את אבו חאמד על הפריצה התפתח בין השניים ויכוח, במהלכו שלף אבו חאמד סכין וניסה לדקור את הדוד.

i24NEWS

המתלונן התערב ודחף את אבו חאמד, והפיל אותו מאופניו. אז דקר אבו חאמד את המתלונן בירכו וניסה לדקור בשנית את הדוד, אך נפגע מאבן שהשליך לעברו המתלונן ונמלט מהמקום.

המתלונן פונה לבית החולים ברזילי כשהוא סובל מפצע דקירה בירכו.