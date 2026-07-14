אובדן שליטה: רימוני רסס ואירועי ירי לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ

מספר רימוני הלם הושלכו במהלך הלילה (בין שני לשלישי) במספר מוקדים ברחבי הארץ, בהם שני סניפים של רשת ג'פניקה, הנמצאת בבעלות איש העסקים ברק אברמוב.

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האירוע הראשון התרחש אתמול, בסביבות השעה עשר בערב, כאשר שריפה פרצה בסניף ג’פניקה ברחוב גיבורי ישראל בנתניה. שוטרי תחנת נתניה ממרחב שרון הגיעו למקום, לצד צוותי כיבוי והצלה הפועלים בזירה.

מהמשטרה נמסר כי "מבדיקה ראשונית עולה חשד כי ככל הנראה נזרק פריט אמל"ח צבאי גנוב. הרקע לאירוע פלילי, במסגרת סכסוך מתמשך בין עבריינים. על פי גורמי הרפואה, לא היו נפגעים באירוע. נגרם נזק לרכוש. שוטרי תחנת נתניה ממרחב שרון פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע, לצד איסוף ממצאים וראיות מהזירה".

בסביבות השעה 2:44 בלילה, דווח על שמיעת פיצוץ באזור התעשייה בעפולה. בהמשך, התברר כי מדובר בהשלכת רימון לעבר סניף נוסף של הרשת הנמצא במתחם. המקרה נמצא בחקירה והרקע לאירוע סכסוך פלילי.

אירוע נוסף התרחש בשעות הבוקר, כאשר ירי בוצע לעבר סניף נוסף של הרשת, הפעם בהרצליה. אין נפגעים. מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, סגרו את הזירה והחלו באיסוף ממצאים ובפעולות חקירה. נסיבות האירוע נחקרות".

במקביל, נרשם אירוע נוסף בראשון לציון, שני אירועים בתל אביב ומקרה נוסף בנס ציונה. אין נפגעים במקום, והרקע הוא ככל הנראה סכסוך פלילי. נזק נגרם לרכוש.

בתוך כך, ל-i24NEWS נודע כי במסגרת ההסלמה בין משפחות הפשע מוסלי וג׳רושי, הושלכו בשבוע האחרון לא פחות מ-13 רימונים באזור תל אביב והמרכז. בין היעדים: ארבעה סניפים שונים של רשת ג’פאניקה.

בין האירועים: ירי לעבר הסניף בגבעתיים, יום קודם לכן הצתת אדניות באותו הסניף, רימון לעבר הסניף בקריית אונו, מטען צינור שהתפוצץ סמוך לסניף ברמת גן ורימון נוסף לעבר סניף בנתניה.

כאמור, בעבר נחשב אברמוב למקורב לאחים מוסלי. אלא שמאז השתנו פני הדברים, וכיום הוא נחשב למקורב לגורמים במשפחת ג’רושי. שמו כבר עלה בעבר בהקשר לג׳רושים. ההסלמה נמשכה גם אמש, כאשר שלושה רימוני רסס הושלכו בשלושה מוקדים שונים, סמוך לגורמים המזוהים עם משפחת מוסלי. עד כה הסתיימו רוב האירועים בעיקר בנזק לרכוש. במשטרה חוששים שההסלמה בין שני ארגוני הפשיעה תגבה בקרוב גם חיי אדם