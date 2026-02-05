הנער שריתק את התוקף: שב"ח ניסה להטריד לוחם MMA

שוהה בלתי חוקי פלסטיני בשנות ה-30 לחייו נכנס לישראל בשבוע שעבר מאזור שכם הגיע בשבוע שעבר לפתח תקווה. בעת שהתהלך בעיר בשעת לילה הבחין השב"ח בנער בן 17, ולאחר מכן ניגש אליו ולפי החשד נישק אותו בניגוד לרצונו והחל לגעת בו באיבריו המוצנעים.

מה שהשב"ח המטריד לא ידע, זה שאותו הנער הוא למעשה לוחם MMA, והוא הגיב במהירות ובנחישות. בתוך שניות הנער השתלט על החשוד והטיח אותו לקרקע.

מיד לאחר מכן הנער הזעיק את המשטרה, והחשוד נעצר. בתחילת השבוע הבא צפוי להיות מוגש נגד החשוד כתב אישום.