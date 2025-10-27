לאור יום, מול המצלמות: תיעוד שוד אלים בעפולה כמו בסרטים

שוד לאור יום, ומרדף מטורף בלב העיר עפולה: מול המצלמות, דקה אחר דקה, חוליית גנבים ברכב גנוב שמצליחה לשדוד באיומים ובאלימות מאות אלפי שקלים מאזרח תמים - ולהימלט עד מרכז הארץ. כתבתנו עדי מאירי הביאה הערב (שני) את התיעוד של השוד כמו בסרטים.

צפו בדיווח מתוך "המהדורה המרכזית - בראש העמוד