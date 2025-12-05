לא תפתח חקירה פלילית: נסגר התיק נגד בנה של היוע"משית

מצ"ח הודיעה היום (שישי) על סגירת התיק נגד סרן במיל' עומר מיארה, בנה של היועמ"שית בהרב-מיארה שנחשד בגניבת אפוד קרמי בשוי של 3,000 שקלים מחייל במהלך שירותו במילואים בשנת 2023.

בין היתר נכתב בהחלטה כי עד היום לא הוגשה תלונה רשמית למצ"ח מצד החייל ממנו נגנב לכאורה הרכוש. אך נערך בירור פיקודי וסרן במיל' מיארה הודח משירות מילואים.

כזכור, התיעוד לכאורה של הגניבה של מיארה פורסם בחדשות 14. בערוץ טענו: "בנה של היועצת המשפטית לממשלה גנב ווסט עם תחמושת ועוד פריטים סנטימנטליים. הגנב לא יעלה למשפט צבאי ולא יישא בהשלכות המעשה"