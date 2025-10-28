לאחר כשנתיים וחצי: הורשעה הנהגת שדרסה למוות את רפאל אדנה

קרול פסלר, הנהגת שדרסה למוות את רפאל אדנה בן ה-4, הורשעה הבוקר (שלישי) בעבירת הפקרה לאחר פגיעה, כשנתיים וחצי לאחר התאונה הקטלנית.

השופט טל פרי מבית משפט השלום לתעבורה קבע בהכרעת הדין: "מיד לאחר התאונה הנאשמת המשיכה בדרכה, לא עצרה ולא הזעיקה כוחות הצלה. הנאשמת לא עצרה לבדוק במי פגעה אלא המשיכה בנסיעה לביתה. הנאשמת הגיעה לביתה, הבחינה בנזק לרכב, אך לא דיווחה לרשויות".

בריחה של נהג ממקום התאונה הוא מעשה אנטי חברתי וראוי שהוא ייענש בחומרה. הנאשמת פנתה לאחר התאונה לעורך דין, דבר המלמד על מודעות כי פגעה באדם. הנאשמת הפקירה את הילד למותו".

כזכור, האירוע התרחש בתאריך 6 במאי 2023 בשעות אחר הצהריים בשדרות בן גוריון בנתניה. באותה עת חצו את הכביש המנוח, אחיו הקטין יחד עם סבם במקום שאינו מיועד לחציית הולכי רגל. בגזר הדין צוין כי השלושה חצו את מסלול הנסיעה לצפון, עלו על אי תנועה בנוי והחלו לרדת לכביש לכיוון דרום. הנאשמת פגעה באדנה ובידו של הסב. כתוצאה מהתאונה נפגע המנוח באורח קשה ומותו נקבע כעבור מספר ימים. לאחר התאונה, עזבה הנאשמת את מקום התאונה, נסעה בנסיעה רצופה לביתה מבלי לעצור ומבלי לעמוד על תוצאות התאונה ובכך הפקירה את המנוח בזירה. עוד צוין כי לרכבה של הנאשמת נגרמו נזקים משמעותיים ובהם שבר בפנס חזית ומראת צד שמאל שנעקרה לחלוטין.

הנאשמת הודתה במעורבותה בתאונה אך כפרה ביסוד הנפשי ובמודעות לפגיעה באדם. הנאשמת ניהלה הליך הוכחות מפרך בו נשמעו עדים רבים ומומחית מטעם ההגנה שטענה כי הנאשמת אינה כשירה לנהיגה מאחר וסובלת מליקוי קוגניטיבי שמנע ממנה להבחין בהולכי הרגל ולפיכך לא הייתה מודעת לפגיעה. לאחר שמיעת הראיות, שקילת העדויות וניתוח הממצאים קבע בית המשפט כי הוכחה אשמתה מעל לכל ספק סביר.