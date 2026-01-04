פרשת קטארגייט: תיק החקירה הועבר לעיון הפרקליטות

המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי תיק החקירה בעניין פרשת קטארגייט עבר לעיונה של פרקליטות המדינה. כמו כן, בדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, ביקשה המשטרה להאריך את ההגבלות על יונתן אוריך ב-60 יום.

לפני כשבועיים, פורסמה ב-i24NEWS התכתבות בין אוריך, יועצו הבכיר לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לבין אלי פלדשטיין, דוברו הצבאי לשעבר, אשר מראה כי אוריך היה מודע לעבודה של פלדשטיין ושל ישראל איינהורן עם הלוביסט הקטארי מחברת פוטליק.

פלדשטיין העביר לאוריך הודעה שקיבל מפוטליק, בה נכתב לפלדשטיין: "Eli you are killing it. Really good", אליה השיב אוריך: "מחרבנים קוביות".