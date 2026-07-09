פרסום ראשון: שלושה שב"חים נעצרו בחשד לאונס קבוצתי ברמלה, כאשר המעצר של שניים מהם התרחש במהלך הימים האחרונים, במבצע משותף של צה"ל והמשטרה בשטחים, כך פרסמה הערב (חמישי) ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל.

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מהחקירה עולה, כי המתלוננת, צעירה יהודייה בשנות ה-30 לחייה, הגיעה מיוזמתה לדירה לאחר שהתכתבה עם אחד החשודים ואין מחלוקת על כך שהשניים קבעו להיפגש ולשתות אלכוהול ביחד.

לפי גרסתה, בשלב מסוים שלושת הגברים אנסו אותה בזה אחר זה. על פי החשד, החשוד השלישי אף היכה אותה בכל חלקי גופה, וגם כשזעקה וביקשה שיפסיק - המשיך במעשיו. לאחר מכן, הצליחה להימלט מהדירה, הזעיקה את המשטרה ופונתה לקבלת טיפול רפואי.

מנגד, החשודים מציגים גרסאות שונות. החשוד הראשון, שנעצר כבר בתחילת השבוע, קשר את עצמו למתלוננת אך טען כי "הכול היה בהסכמה. יש בינינו היכרות. לא ברור למה עכשיו, בגלל שאחרים תקפו אותה ונמלטו, היא מנסה להפליל גם אותי. היא הגיעה מיוזמתה".

החשוד השלישי מודה שקיים עמה יחסי מין, אך טוען כי היא זו שהציעה לו לקיים יחסי מין תמורת 500 שקלים, ובהמשך אף החלה, לדבריו, להשתולל ולגרום לעצמה שריטות.

במשטרה דוחים את גרסאות החשודים. בידי החוקרים ראיות וממצאים שסותרים את גרסאותיהם.