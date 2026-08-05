הקטטה במסעדה של מושיק רוט: כתב אישום יוגש נגד החשוד המרכזי בדקירה

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון סיימו את חקירת הקטטה שהתרחשה ב-22 ביולי מחוץ למסעדת "קומראן" של השף מושיק רוט ברחוב הארבעה בתל אביב, כך הודיעה היום (רביעי) משטרת ישראל. אתמול הוגשה בבית משפט השלום בתל אביב הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי בביצוע הדקירות, לצד כוונה להגיש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

האירוע התרחש בשעות הלילה, כאשר קטטה אלימה התלקחה מחוץ למסעדה היוקרתית. במהלך העימות נדקרו ונפצעו שני סועדים קטינים תושבי העיר, נער ונערה, שכלל לא היו קשורים לקטטה ונקלעו למקום בטעות.

אימה של הנערה בת ה-16 שנדקרה שחזרה בזמנו: "האנשים האלה הסתובבו עם סכין וחתכו אותה 20 סנטימטרים. כל מה שהילדה הלכה לעשות זה לאכול ארוחת ערב". הקטינים פונו לקבלת טיפול רפואי כשמצבם מוגדר קל ובינוני, וגורם בחקירה ציין כי האירוע הסתיים ללא אובדן חיי אדם רק בנס.

בתחילת החקירה עצרו השוטרים שני חשודים תושבי תל אביב שהיו מעורבים בקטטה, ובהמשך העביר אותם בית המשפט למעצר בית. פריצת הדרך נרשמה ב-27 ביולי, אז עצרו החוקרים את החשוד המרכזי בדקירה, בן 25, תושב קריית עקרון.

ברשותו של החשוד נתפסה הסכין ששימשה לפי החשד לביצוע המעשה, ולאחר שאספו השוטרים ראיות מפלילות הקושרות אותו לפציעת הקטינים, מעצרו הוארך מעת לעת עד להגשת הצהרת התובע.