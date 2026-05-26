"אם לא תביאי את הכסף תראי מה יקרה": נערה בת 14 הותקפה באלימות באשדוד

נערה בת 14 מאשדוד הותקפה באלימות בסוף השבוע האחרון, לאחר שלפי בני משפחתה נקלעה לסכסוך סביב חוב של 100 שקלים. אמש (שני) הוגשה תלונה במשטרה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לטענת המשפחה, הרקע לאירוע הוא ויכוח כספי בין שתי נערות, לאחר שהמתלוננת ביקשה לקזז את הסכום מול חוב אחר שהיה לבן זוגה של אחת המעורבות כלפיה. בעקבות הסכסוך, נשלחו לנערה איומים ובהם נאמר לה: "אם לא תביאי את הכסף - תראי מה יקרה".

לפי סעיף 27א'

לפי בני המשפחה, למרות שהכסף כבר שולם, בשבת האחרונה הגיעה החשודה סמוך לביתה של הנערה, גרמה לה לרדת למטה, ואז תקפה אותה באלימות ואף תיעדה את האירוע.

רק לאחר מכן, לטענת המשפחה, התברר כי הסרטון החל להתפשט ברשתות החברתיות ובקבוצות וואטסאפ שונות, ואמש הוגשה תלונה במשטרה.

ממשטרת ישראל נמסר: "אתמול בערב, עם קבלת תלונה אודות אירוע אלימות, נפתחה חקירה במסגרתה מבוצעות מגוון פעולות, לרבות גביית עדויות ואיסוף ראיות וממצאים. חקירת האירוע נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם המעורבים במעשה".