"הוא ניסה לדקור אותי": שוטר חשוד בניסיון רצח בן זוג לשעבר של בתו

אבי אטבריאן, שוטר בן 52 מנתניה, נעצר בחשד לניסיון רצח של בן זוגה לשעבר של בתו במהלך עימות אלים שהתרחש בבית המשפחה.

בן הזוג לשעבר הגיע לבית המשפחה יחד עם הוריו. בשלב מסוים התפתח עימות בין הצדדים, שאף הסלים לכדי אלימות קשה, במהלכה הקורבן נדקר ארבע פעמים. מאז הקורבן מאושפז בבית החולים במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם.

מלבד אטבריאן, גם שלושת ילדיו, בני 19-12, היו מעורבים בתקרית, ואחד מהם נעצר גם הוא. מעצרו של הבן הקטין הוארך עד מחר. בן נוסף עוכב לחקירה אמש ושוחרר במהלך הלילה.

בחקירתו טען השוטר כי פעל מתוך הגנה עצמית: "הוא (הקורבן) רצה לדקור אותי. פעלתי למנוע רצח שלי או של בני". לדבריו, הקורבן דקר אותו ואת בנו. ממצאי החקירה בשלב זה מעוררים ספק בגרסה הזו.